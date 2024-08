POL-ME: Erfolgsmeldung: Polizei stellt flüchtigen Einbrecher - Velbert - 2408081

Polizei Mettmann

Erfolgsmeldung: Polizei stellt flüchtigen Einbrecher - Velbert

Mettmann

Am frühen Dienstmorgen, 20. August 2024, kam es zu einem Einbruchdiebstahl in eine Pizzeria in Velbert-Birth. Einsatzkräfte konnten den flüchtigen Tatverdächtigen dank aufmerksamer Zeugen in einem Treppenhaus stellen und nahmen den 15-Jährigen vorläufig fest.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 4:10 Uhr wurde ein Anwohner der "Birther Straße" durch verdächtige Geräusche aus einer unmittelbar angrenzenden Pizzeria aus dem Schlaf gerissen. Bei einer Nachschau stellte er einen Einbruchdiebstahl fest und sah einen jungen Mann, der durch die gewaltsam geöffnete Eingangstür mitsamt zweier Kellner-Portemonnaies in unbekannte Richtung floh.

Die alarmierten Einsatzkräfte erhielten im Rahmen der Nahbereichsfahndung von aufmerksamen Zeugen den Hinweis, dass sich eine Person im Keller eines Mehrfamilienhauses an der "Von-Humboldt-Straße" aufhalten soll. Bei einer Durchsuchung des Hauses trafen sie auf einen jungen Mann, auf den die Personenbeschreibung des flüchtigen Einbrechers zutraf. Der Tatverdächtige widersetzte sich der Festnahme und entkam zunächst, bis er vor dem Haus gestellt werden konnte.

Die Beamtinnen und Beamten brachten den polizeilich bereits mehrfach in Erscheinung getretenen 15-Jährigen zur Polizeiwache Velbert und leiteten gleich mehrere Ermittlungsverfahren gegen ihn ein. Die Kriminalpolizei übernahm die weitere Bearbeitung und übergab den Jugendlichen nach Abschluss der Maßnahmen an seine Erziehungsberechtigten.

