POL-ME: Falscher Bankmitarbeiter betrügt Seniorin - Langenfeld - 2408079

Mettmann (ots)

Am Montag, 19. August 2024, wurde eine 83-jährige Langenfelderin Opfer eines Betrugs durch einen falschen Bankmitarbeiter.

So trug sich die Tat zu:

Nach aktuellen Kenntnissen rief ein bislang unbekannter Mann die 83 Jahre alte Seniorin am Nachmittag an und gab sich als Bankmitarbeiter aus. Er forderte die Langenfelderin auf, ihre Bankkarte abzugeben, da diese defekt sei. Der falsche Bankmitarbeiter verabredete eine Übergabe der Karte an ihrer Wohnanschrift. Kurze Zeit später erschien dort eine Frau, die die Karte entgegennahm. Zudem gab die Seniorin ihre Bankdaten preis.

Im Nachgang wurde die 83-Jährige misstrauisch und ließ ihre Karte sperren. Glücklicherweise entstand, nach aktuellen Kenntnissen, kein Vermögensschaden.

Die Polizei nimmt diesen Vorfall zum Anlass, um vor den Maschen von Trickbetrügern am Telefon zu warnen:

Seien Sie stets skeptisch, wenn Sie Anrufe oder Nachrichten von unbekannten Nummern erhalten, sich jemand als eine Amtsperson ausgibt oder im weiteren Verlauf Geldsummen oder Schmuck gefordert werden.

Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung oder Ihr Haus. Mitarbeitende von Banken, Stadtwerken oder Telefon- und Internetanbietern sowie Handwerkerinnen und Handwerker kündigen sich in der Regel vor ihrem Besuch an und stehen nicht plötzlich vor Ihrer Haustür. Verlangen Sie immer einen Dienstausweis - doch Vorsicht: auch dieser kann gefälscht sein! Machen Sie am Telefon keine Angaben zu ihren Wertgegenständen und händigen Sie diese oder auch individuelle Kennwörter / Geheimzahlen nicht an Unbekannte aus. Melden Sie sich im Zweifel bei Ihrer Familie oder rufen Sie die Polizei, wenn Ihnen jemand verdächtig vorkommt.

