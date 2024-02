Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 240214.1 Brunsbüttel: Reifen zerschnitten - Zeugen gesucht!

Brunsbüttel (ots)

In der Nacht zum Dienstag hat ein Unbekannter in Brunsbüttel den Reifen eines abgestellten Fahrzeugs beschädigt. Der Schaden fiel erst am Dienstag während der Fahrt auf, die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Der Geschädigte parkte seinen Toyota am Montag gegen 17.00 Uhr in der Bojestraße auf der Auffahrt seines Grundstücks. Als er am nächsten Morgen seinen Wagen wieder nutzte, stellte er auf der Autobahn 23 eine schlechte Straßenlage fest. Grund hierfür war ein defekter Reifen, der Luft verlor. In der Werkstatt stellte sich heraus, dass jemand den Reifen durch einen Schnitt beschädigt hatte, Schadenshöhe etwa 250 Euro.

Laut dem Anzeigenden müsste sich die Tat auf seinem Grundstück in der Bojestraße ereignet haben. Hinweise auf den Täter gibt es bisher nicht. Die Polizei bittet daher um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 04852 / 60240.

Merle Neufeld

