POL-ME: Schulstart: Bitte achten Sie auf "i-Dötzchen" und andere Schulkinder - Kreis Mettmann - 2408083

Am morgigen Mittwoch (21. August 2024) beginnt in Nordrhein-Westfalen - und damit auch im Kreis Mettmann - nach den Sommerferien wieder die Schule.

Unter dem Motto "Brems Dich! Schule hat begonnen!" appelliert die Kreispolizeibehörde Mettmann daher an alle Verkehrsteilnehmer: Fahren Sie bitte besonders vorsichtig! Seien Sie aufmerksam und achten Sie auf Kinder, die auf ihrem Weg zur Schule oder auf dem Heimweg am Straßenverkehr teilnehmen. Denn unsere Jüngsten benötigen im Straßenverkehr, insbesondere in den ersten Tagen Ihres Schullebens, ganz besonderer Beachtung. Sie sind auf unsere Rücksichtnahme angewiesen.

Hierauf sollten alle Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführer verstärkt Acht geben:

Kinder können Entfernungen und Geschwindigkeiten im Straßenverkehr nur schlecht einschätzen und sind daher insbesondere beim Überqueren von Straßen häufig noch etwas verunsichert. Achten Sie daher auf Kinder, die am Straßenrand stehen! Seien Sie jederzeit bremsbereit und fahren Sie nur vorsichtig heran!

Lassen Sie sich selber nicht ablenken: Ihre Augen gehören immer - aber erst recht zu Schulbeginn - auf die Straße und nicht aufs Handy, Radio oder Navigationsgerät! Vermeiden Sie es unter allen Umständen, auch nur kürzeste Zeiten im Blindflug unterwegs zu sein!

Kinder haben aufgrund ihrer geringeren Körpergröße eine komplett andere Wahrnehmung des Straßenverkehrs als Erwachsene. Dies gilt vor allem an schlecht einsehbaren Stellen, wie zum Beispiel an Straßen, an denen geparkte Autos oder andere Hindernisse die Sicht behindern. Achten Sie als erwachsener Verkehrsteilnehmer daher bitte gerade an solchen Stellen unbedingt auf Kinder, die möglicherweise zwischen geparkten Autos auf die Straße laufen könnten.

Vergewissern Sie sich bitte auch beim Abbiegen und jedem Herausfahren aus Grundstückszufahrten, dass der Weg wirklich frei ist. Von einer Mauer oder einer Hecke verdeckt, könnte ein Kind zu Fuß auf seinem Weg zur Schule sein.

-- Elterliche Vorbereitungen auf den Schulweg --

Verantwortungsbewusste Eltern haben mit ihren Kindern, in den vergangenen Wochen der Sommerferien, schon gemeinsam den Schulweg geübt - und das nicht nur einmal, sondern wiederholt.

Aber jetzt zum Schulbeginn sollten i-Dötzchen trotz allem immer noch nicht alleine zur Schule gehen, sondern idealerweise in Begleitung eines Erwachsenen. So kann der Schulweg auch noch gemeinsam in der täglichen Praxis weiterhin geübt werden.

Dabei gilt: Der kürzeste Weg zur Schule ist nicht unbedingt der sicherste! Meiden Sie nach Möglichkeit stärker befahrene Straßen! Nutzen Sie beim Überqueren von Straßen unbedingt vorhandene Verkehrsinseln, Fußgängerampeln und Zebrastreifen.

Erklären Sie Ihren Kindern, dass sie auf dem Bürgersteig an der Kinderseite (die den Häusern zugewandte Seite des Bürgersteigs) gehen sollen. Beim Überqueren der Straßenseite gilt: Zuerst an der Bordsteinkante stehen bleiben und schauen, ob ein Auto kommt. Kinder können sich dafür den Spruch: "Bordstein gleich Stoppstein" sehr gut merken! Wenn der Weg frei ist, heißt es dann: "Rüber über die Straße - Nicht rennen und nicht pennen!"

Zudem wirbt die Polizei dafür, Kinder mit dem Auto nicht bis direkt an den Schulhof heranzufahren. Dies führt im Schulumfeld in der Praxis immer wieder zu unübersichtlichen und gefährlichen Verkehrssituationen. Wenn Sie auf das "Eltern-Taxi" nicht vollkommen verzichten können, halten Sie mit ihrem Fahrzeug besser ein paar Meter oder Straßen von der Schule entfernt, sodass Ihr Kind den restlichen Weg zur Schule zu Fuß gehen kann. Dadurch übt das Kind die eigenständige Teilnahme am Straßenverkehr - nur so kann es effektiv lernen, sich sicher im Straßenverkehr zu bewegen.

Die Polizei wird in den nächsten Tagen rund um Schulen besonders aktiv sein

Zur Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer, in den ersten Schultagen nach den Sommerferien, wird die Kreispolizeibehörde Mettmann, im Umfeld von Schulen in allen Städten des Kreises Mettmann, verstärkte Verkehrsüberwachungsmaßnahmen durchführen. Sie wird dabei nicht angemessenes Verhalten im Einzelfall ansprechen und im Bedarfsfall auch konsequent sanktionieren.

Die Polizei im Kreis Mettmann wünscht an dieser Stelle allen "i-Dötzchen" einen gelungenen Schulstart, Ihnen und auch allen anderen Schülerinnen und Schülern einen sicheren Schulweg und einen guten Start in das neue Schuljahr.

