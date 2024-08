Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Versammlung "Klimakatastrophe - gefordert wird Ehrlichkeit" führt zu Verkehrsbehinderungen

Warendorf (ots)

Am Freitag, 23.8.2024 findet zwischen 15.00 Uhr und 16.00 Uhr auf der Weststraße in Ahlen eine Versammlung zum Thema "Klimakatastrophe - gefordert wird Ehrlichkeit" statt. Innerhalb dieser Zeit wird es in Höhe der Fußgängerampel zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen, da die Versammlungsteilnehmer mehrmals für je drei Minuten den Fußgängerüberweg betreten und ein Banner ausrollen. Die Polizei bittet Fahrzeugführer die Weststraße zwischen 15.00 Uhr und 16.00 Uhr zu umfahren.

