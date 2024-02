Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Kupferkabel entwendet

Suhl (ots)

In der Zeit vom 16.02.2024 bis Montagmittag drangen unbekannte Täter gewaltsam in einen Schuppen auf einem mit Zaun umgrenzten Grundstücks in der Straße "An der Hasel" in Suhl ein. Die Diebe entwendeten Kupferkabel und flüchteten unbemerkt. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 500 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0051877/2024 beim Inspektionsdienst Suhl zu melden.

