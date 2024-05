Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein-Belecke - Räuberischer Diebstahl

Warstein (ots)

Am gestrigen Montag kam es gegen 16:00 Uhr zu einem versuchten räuberischen Diebstahl in der Straße In den Kämpen. Eine 56-Jährige Frau aus Warstein querte den dortigen Supermarktparkplatz in Richtung der Sparkasse, als ihr ein bislang unbekannter Mann entgegenkam. Der Unbekannte griff plötzlich nach dem Handy und dem Portemonnaie der Warsteinerin. Die Gegenstände fielen bei dem Gerangel zu Boden. Als der Unbekannte im Begriff war, Handy und Geldbörse aufzuheben, schrie die 56-Jährige und schubste den Mann weg. Dieser ergriff die Flucht und entfernte sich ohne Tatbeute in Richtung der Straße Unterm Haane. Die 56-Jährige blieb unverletzt. Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: - cirka 35 bis 40 Jahre alt - cirka 1,75 Meter groß - bekleidet mit einer hellen Jeansjacke, heller Jeans und einem Kapuzenpullover Zeugen, die Hinweise zu dem Verdächtigen und/oder zum Tatgeschehen machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02923-91000 bei der Polizei zu melden. (dk)

