Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Frontalzusammenstoß

Ense-Walringen (ots)

Am Sonntag, um 18:15 Uhr, kam es auf dem Waltringer Weg zwischen Ense-Bremen und Waltringen zu einem Verkehrsunfall. Eine 27-jährige Skoda-Fahrerin aus Dortmund war mit ihrem 28-jährigen Beifahrer aus Werl in Richtung Waltringen unterwegs. Vor ihr fuhr ein Ford mit einem Anhänger. Die 27-Jährige beabsichtige das Gespann zu überholen und kollidierte dabei mit dem Anhänger des Fords. Danach stieß sie frontal mit einem entgegenkommenden Nissan zusammen. Die 56-jährige Nissan-Fahrerin aus Ense wurde dabei schwerverletzt. Die Skoda-Fahrerin und ihr Beifahrer zogen sich ebenfalls Verletzungen zu und wurden in umliegenden Krankenhäusern verbracht. Der 61-jährige Ford-Fahrer aus Breckerfeld und seine 56-jährige Beifahrerin blieben unverletzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die war die Straße in beide Richtungen gesperrt. (ja)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell