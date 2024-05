POL-SO: Besitzer eines Fahrrades gesucht

Wickede (Ruhr) (ots) - In der Christian-Liebrecht-Straße in Wickede (Ruhr) kam es am 03.05.24 in den Nachmittagsstunden auf dem Parkplatz eines Supermarktes zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein bislang unbekannter PKW einen Roller umgefahren hat. Der oder die Flüchtige entfernte sich vom Unfallort, ohne eine Schadensregulierung einzuleiten. Eine Kundin machte einen Mitarbeiter auf den Unfall aufmerksam, weil sie diesen ...

