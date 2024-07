POL-FR: Bad Bellingen: Dreister Diebstahl aus Wohnmobil

Freiburg (ots) - In dem Zeitraum zwischen Freitag, 26.07.2024, 14.00 Uhr bis Sonntag, 28.07.2024, 15.00 Uhr, hebelten Unbekannte eine Eingangstür auf um in eine Arztpraxis in der Hauptstraße zu gelangen. Aus der Arztpraxis wurde Bargeld entwendet. Eine Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden. Medienrückfragen bitte an: Thomas Batzel Polizeipräsidium Freiburg Pressestelle Telefon: 07621 / 176-351 ...

