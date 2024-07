Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schliengen: Auffahrunfall auf Bundesstraße sowie Folgeunfall - Motorradfahrer verletzt

Freiburg (ots)

Aufgrund Starkregens und einer nahenden Baustelle verringerte am Samstag, 27.07.2024, gegen 22.45 Uhr, ein 82-jähriger Pkw-Fahrer, kurz vor dem Ortseingang Schliengen, seine Geschwindigkeit. Ein hinter ihm fahrender 35-jähriger Fahrer eines Kleintransporters bemerkte dies zu spät und fuhr auf den Pkw des 82-Jährigen auf. Beide Fahrzeugführer hielten auf der Bundesstraße an. Etwa acht Minuten später bemerkte wohl ein 33-jähriger Motorradfahrer die auf der Bundesstraße stehenden Fahrzeuge zu spät und kollidierte trotz Vollbremsung mit dem Kleintransporter. Das Motorrad sowie der 33-Jährige werden nach rechts abgewiesen und kamen in einem Feld zum Liegen. Der 33-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Sein Motorrad musste abgeschleppt werden. Alle Beteiligten befuhren die Bundesstraße 3 von Auggen kommend in Richtung Schliengen.

