POL-FR: Freiburg-ZOB: Auseinandersetzung mit Glasflasche - Zeugen gesucht

Freiburg (ots) - Ein bislang unbekannter Täter ist am frühen Sonntagmorgen, 28. Juli 2024, in einen Smartphone-Laden in der Schiffstraße in Freiburg eingebrochen. Nach derzeitigen Erkenntnissen verschaffte sich der Unbekannte gegen 6:30 Uhr Zutritt in den Verkaufsraum, indem er eine Glastür einschlug. Dort entwendete er unter anderem mehrere Smartphones. ...

