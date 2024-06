Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht mit einer schwerverletzten Person in 17449 Karlshagen

Am 19.06.2024 gegen 18:10 Uhr ereignete sich in 17449 Karlshagen, Dünenstraße ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Nach derzeitigen Ermittlungstand der Polizei, schob ein 42-jähriger Mann aus Karlshahgen seinen Roller am rechten Fahrbahnrand, da der Gehweg derzeit auf Grund von Baummaßnahmen gesperrt ist. Dabei wurde er von einem dunklen (blau oder schwarz) Ford Transporter überholt und durch diesen gestreift. Durch diesen Zusammenstoß kam der Geschädigte zu Fall und erlitt schwere, jedoch nicht lebensbedrohliche Verletzungen. Am Roller entstand Sachschaden in Höhe von ca. 100 Euro. Der bislang unbekannte Fahrzeugführer des Transporter setzte seine Fahrt ohne anzuhalten oder Erste Hilfe zu leisten in unbekannte Richtung fort. Der Geschädigte wurde durch den Rettungsdienst am Unfallort erstversorgt und zu weiteren medizinischen Behandlung ins Klinikum verbracht. Zum flüchtigen Transporter der Marke Ford ist weiterhin das Kennzeichenfragment SBK-... bekannt. Zeugen , die den Unfall beobachtet haben, andere sachdienliche Hinweise zu dem Unfallgeschehen oder den flüchtigen Transporter geben können, werden gebeten sich im Polizeirevier Heringsdort unter 038378-2790, jeder anderen Polizeidienststelle oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

