LPI-J: Von der Straße abgekommen

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Eisenberg: An einer Hausfassade in der Rudolf-Breitscheid-Straße brachten bisher unbekannte Täter mehrere Graffitischmierereien unterschiedlicher Farbtöne an. Es sind lediglich Buchstabenfragmente erkennbar, die im Stadtgebiet Eisenberg an unterschiedlichen Örtlichkeiten bereits mehrfach angebracht worden sind. Die Ermittlungen zur Sachbeschädigung dauern an. Rückfragen bitte an: ...

mehr