Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Paterkamp/ Einbruch in Haus

Coesfeld (ots)

Mit Hilfe einer Leiter gelangten Einbrecher am Paterkamp in ein Haus. Zwischen 11.45 Uhr am Donnerstag (16.11.23) und 19.15 Uhr am Sonntag (19.11.23) hebelten sie ein Fenster über der Garage auf. Ob die Täter etwas gestohlen haben, steht derzeit nicht fest. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise.

