POL-FR: Wyhl: Sachbeschädigung an zwei Bäumen - Zeugen gesucht

Am Samstag, 27.07.2024, beobachtete eine Zeugin gegen 14:40 Uhr, wie ein junger Mann am Bahnhof in Nimburg Graffiti an einem Stromkasten sprühte. Eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Emmendingen konnte den 22-jährigen Mann noch am Bahnhof feststellen und Beweismittel sicherstellen. Er muss nun mit einer Anzeige bei der Staatsanwaltschaft rechnen.

