Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Fahrzeugbrand im Parkhaus in der Reichenaustraße (02.07.2024)

Konstanz (ots)

Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts ist es am Dienstagmorgen zu einem Fahrzeugbrand in einem Parkhaus in der Reichenaustraße gekommen. Gegen kurz vor sechs Uhr teilte ein Radfahrer starke Rauchentwicklung aus dem Parkhaus des E-Centers mit. Die kurz nach dem Eintreffen der Polizei mit starken Kräften angerückte Feuerwehr stellte bei der Überprüfung auf dem oberen Parkdeck ein bereits in Vollbrand stehendes Auto fest, welches sie jedoch zeitnah löschen konnte. Aufgrund des schnellen Eingreifens bestand keine Gefahr für die über dem Parkhaus liegenden Wohnungen, deren Bewohner durch die Einsatzkräfte gewarnt und zum Schließen von Fenster und Türen aufgefordert wurden. Während der Lösch- und Lüftungsmassnahmen war die Reichenaustraße für gut zwei Stunden vollgesperrt. Sowohl eine 41-Jährige, die ihr Auto ebenfalls auf dem Parkdeck, in der Nähe des brennenden Wagens abgestellt hatte und dieses nach Ausbruch des Feuers noch umparkte, als auch eine weitere Person mussten aufgrund des Verdachts einer Rauchgasvergiftung anschließend vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Die Höhe des an dem völlig ausgebrannten Smart entstandenen Schaden sowie des Schadens am Ford der 41-Jährigen, der ebenfalls durch das Feuer in Mitleidenschaft gezogen worden ist, ist noch nicht bekannt. Auch der Schaden an und im Parkhaus kann bislang noch nicht beziffert werden. Neben der Feuerwehr war auch der Rettungsdienst mit einer Vielzahl an Helfern vor Ort. Der im Erdgeschoss befindliche Einkaufsmarkt konnte gegen 8 Uhr geöffnet und die Reichenaustraße eine halbe Stunde später wiederfreigegeben werden.

