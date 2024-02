Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Marsberg (ots)

Am Dienstag kam es in Marsberg gegen 07:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person. Ein 31jähriger Mann aus Brilon war mit seinem Pkw auf der B7 von Bredelar in Richtung Marsberg unterwegs. Kurz vor dem Ortseingang Marsberg kam er in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Leitplanke. Dabei zog sich der Briloner Verletzungen zu. Rettungskräfte waren im Einsatz und brachten den Autofahrer in ein örtliches Krankenhaus. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen in diesem Fall übernommen.

