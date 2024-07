Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Auseinandersetzung am City Rondell - Zeugenaufruf (28.06.2024)

VS-Schwenningen (ots)

Zu einer handfesten Auseinandersetzung ist es am Freitag in der Fußgängerzone beim City-Rondell gekommen. Gegen 18 Uhr geriet eine Gruppe von Jugendlichen und ein 20-Jähriger aus noch unbekanntem Grund aneinander. Aus der Personengruppe schlug einer dem jungen Mann ins Gesicht. Eine andere Person trat auf ihn ein, als der 20-Jährige versuchte sich zu schützen. Anschließend flüchtete dieser dann leicht verletzt und verständigte die Polizei. Die Polizei in Schwenningen sucht nun Zeugen zum Vorfall, die sich unter der Telefonnummer 07720 / 85000 melden können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell