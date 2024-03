Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: "Raser des Tages"

Oberhausen (ots)

Am Donnerstagmittag (21.03.2024) um 12:54 Uhr befuhr ein 22-jähriger Mann mit seinem Pkw aus Bottrop die Sühlstraße in Fahrtrichtung Einbleckstraße. In dem genannten Bereich sind maximal 30 km/h erlaubt. Mit satten 78 km/h (abzüglich Toleranz: 75) raste der Fahrer durch den Bereich. Polizisten hielten den Raser nach einer Messung sofort an. Die Folge: 400,00 EUR Bußgeld, zwei Punkte und einen Monat Fahrverbot. Insgesamt fuhren hier im Zeitraum von 1,5 Stunden elf Fahrzeuge zu schnell, davon vier (inkl. dem o. g.) im Bereich einer Ordnungswidrigkeit plus Punkt. Davon schrammte ein Fahrer nur mit 1 km/h an einem Fahrverbot vorbei (brutto 63, netto 60 km/h).

Raser setzen das #LEBEN anderer Menschen aufs Spiel - Fuß vom Gas; es lohnt sich nicht!

