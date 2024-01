Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Verdächtiger Brief löst Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei aus

Darmstadt (ots)

Ein verdächtiger Brief hat am Montag (22.01.) Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei auf den Plan gerufen und einen Einsatz nach sich gezogen.

Gegen 9.50 Uhr wurde wegen eines Briefes mit einer unbekannten, weißen Substanz in einem Gerichtsgebäude in den Räumen des Oberlandesgerichts am Mathildenplatz der Notruf gewählt. Ein Richter hatte das Couvert geöffnet und klagte anschließend über Atembeschwerden, benötigte aber keine weitere medizinische Versorgung. Das betroffene Obergeschoss wurde daraufhin geräumt und der Gefahrenbereich sicherheitshalber weiträumig abgesperrt. Eine erste Begutachtung durch einen hinzugezogenen Spezialisten ergab am späten Nachmittag, dass der Stoff gesundheitlich unbedenklich ist. Worum es sich bei der Substanz genau handelt, ist derzeit noch nicht abschließend geklärt und Gegenstand einer weiteren Analyse im Rahmen der folgenden polizeilichen Ermittlungen.

