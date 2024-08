Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil

Lkr. Rottweil) Fahrradfahrerin stürzt alleinbeteiligt (27.08.2024)

Rottweil (ots)

Schwere Verletzungen zugezogen hat sich eine Radfahrerin bei einem Unfall am Dienstagnachmittag gegen 15 Uhr auf dem Friedrichsplatz. Eine 61-jährige E-Bike-Fahrerin war in Richtung Hochbrücktorstraße unterwegs, als sie ohne Beteiligung Anderer stürzte. Dabei zog sich die Frau, die einen Fahrradhelm trug, Verletzungen am Kopf zu. Die eintreffenden Rettungskräfte brachten sie in eine Klinik.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell