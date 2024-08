Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim

Schwarzwald Baar Kreis) Auto mutwillig beschädigt- Zeugen gesucht (25.08.2024)

Bad Dürrheim (ots)

Auf der Huberstraße ist es am Sonntag, im Zeitraum zwischen, 18 Uhr und 22 Uhr, zu einer Sachbeschädigung an einem Auto gekommen. Ein Unbekannter beschmierte einen geparkten roten Skoda Oktavia am Fenster der Beifahrertüre mit einer klebrigen Substanz. Geparkt war der Skoda auf einem Parkplatz in der Nähe des Eingangs zum Solemar. Die Höhe des Sachschadens muss noch ermittelt werden. Hinweise auf den Verursacher erbittet der Polizeiposten Bad Dürrheim unter der Telefonnummer 07726 / 939480.

