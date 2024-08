Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Blumberg

Schwarzwald Baar Kreis) Unfallflucht in Blumberg - Zeugenaufruf (27.08.2024)

Blumberg (ots)

Ein Unbekannter hat am Dienstag, gegen 16:30 Uhr eine Unfallflucht auf dem Parkplatz des Edeka in der Leo-Wohleb-Straße begangen. Der unbekannte Autofahrer beschädigte einen dort geparkten schwarzen Ford Fiesta, vermutlich beim Ein- oder Aussteigen, und fuhr anschließend weiter, ohne sich um den verursachten Schaden in Höhe von rund 1.500 Euro zu kümmern. Der Polizeiposten Blumberg nimmt sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 07702 /41066 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell