FW-WRN: FEUER_3 - LdF - LZ1 - vermutlich Brand eines Wintergartens oder Anbau am Gebäude

Werne (ots)

Die Leitung der Feuerwehr und der Löschzug Mitte wurden um 21:58 Uhr mit dem Alarmstichwort "FEUER_3 - vermutlich Brand eines Wintergartens oder Anbau am Gebäude" in die Straße Becklohhof in Werne Mitte alarmiert.

Bei Eintreffen der Feuerwehr brannte der Anbau eines Einfamilienhauses im Garten. Das Feuer wurde versucht mit einem Gartenschlauch zu bekämpfen, was zumindest eine schnellere Ausbreitung verhindert hat. Ein Trupp ist unter Atemschutz mit einem C-Rohr zur Brandbekämpfung vorgegangen. Es konnte schnell Feuer unter Kontrolle gemeldet werden und eine Brandausbreitung auf das Haus und den Dachstuhl konnte verhindert werden. Der gesamte Bereich wurde mit der Wärmebildkamera kontrolliert, damit Glutnester und Hitzestau in den Holzbalken ausgeschlossen werden konnten.

Im Einsatz waren 17 Einsatzkräfte mit fünf Fahrzeugen [1-KdoW-1, 1-ELW1-1, 1-HLF20-1, 1-DLK23-1, 1-TLF3000-1], der Rettungsdienst und die Polizei. Einsatzende konnte gegen 23:30 Uhr gemeldet werden.

