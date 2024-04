Lübeck (ots) - Am Donnerstagvormittag (25.04.2024) kam es auf einem Supermarkt-Parkplatz in Malente zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein parkender Pkw Mercedes beschädigt wurde. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt. Die Polizei in Malente sucht nun nach Zeugen des Unfalls. Im Zeitraum von 10:45 Uhr bis 11:50 ...

