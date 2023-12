LPI-GTH: Fußgängerin angefahren

Arnstadt, Ilm-Kreis (ots) - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag sind Unbekannte in einen Pkw eingedrungen, der in der Kasseler Straße geparkt war. Auf unbekannte Weise öffneten sie den Ford und stahlen aus dem Innenraum Bargeld und Dokumente. Der Beuteschaden wird auf 30 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Tel. 03677-601124, Bezugsnummer 0314620/2023 zu melden. (jk) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion ...

