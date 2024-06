POL-DN: Trickdiebstahl auf Supermarktparkplatz

Düren (ots) - Eine böse Überraschung erlebte am Montag (24.06.2024) ein 76-jähriger Eifel-Urlauber, als er nach einem Brunch in der Dürener Innenstadt zum Parkplatz seines Fahrzeugs zurückkehrte. Unbekannte hatten seinen Pkw in der Zwischenzeit gestohlen. Der 76-Jährige aus Lehrte stellte am Montag seinen Pkw gegen 11:50 Uhr auf einem Parkplatz an der Fritz-Erler-Straße ab. Als er gegen 15:00 Uhr zu dem Abstellort seines Ford C-Max in der Farbe Blau mit dem amtlichen ...

mehr