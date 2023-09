POL-PPWP: Brand gelöscht, Katzenbabys gerettet

Kaiserslautern (ots) - Ein 36-jähriger mutmaßlicher Dieb versuchte am Mittwochmorgen in einem Einkaufsmarkt in der Gustav-Eiffel-Straße mehrere Artikel mitgehen zu lassen. Schokolade, Bier sowie Würste versteckte der Mann in seiner Kleidung. Bei dem Versuch den Laden zu verlassen, wurde er durch einen Mitarbeiter aufgehalten. Ein Strafverfahren wird eingeleitet. |Lkh Kontaktdaten für Presseanfragen: Polizeipräsidium Westpfalz Pressestelle Telefon: 0631 369-1080 oder -0 ...

