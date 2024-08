Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Versuchter Einbruch in Wohnhaus in der Otto-Dix-Straße (27.08.2024)

Tuttlingen (ots)

Am Dienstagnachmittag hat ein Unbekannter versucht in ein Wohnhaus in der Otto-Dix-Straße einzubrechen. Als ein Bewohner des Einfamilienhauses gegen 15.30 Uhr nach Hause kam, nahm er beim Aufschließen der Haustür ein Klirren aus dem Keller wahr. Bei anschließender Nachschau stellte er fest, dass ein Kellerfenster eingeschlagen und die davor angebrachte Gitterabdeckung entfernt worden war.

Vermutlich störte der heimkommende Bewohner den Einbrecher, der daraufhin flüchtete.

Personen, die im Laufe des Tages Verdächtiges in der Otto-Dix-Straße beobachtet haben werden gebeten, sich unter der Tel. 07461 941-0 beim Polizeirevier Tuttlingen zu melden.

