Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen, Schura, Lkr. Tuttlingen) 17-Jähriger flüchtet mit Kleinkraftrad vor der Polizei (27.08.2024)

TRossingen, Schura (ots)

Ein junger Mann ist am Dienstagnachmittag mit einem Kleinkraftrad vor der Polizei geflüchtet. Gegen 16 Uhr stellten Beamte des Polizeireviers Spaichingen im Kreisverkehr auf der Espachstraße/K5941 einen aus Richtung Aldingen kommenden jungen Biker mit einem KTM-Kraftrad ohne Kennzeichenschild fest. Beim Erblicken der Streife beschleunigte der 17 Jahre alte Fahrer aus dem Kreisel heraus in Richtung Ortseingang Schura. Sämtliche Anhaltesignale ignorierend flüchtete er anschließend über den Kirchweg, einen Feldweg und schließlich über den Radweg entlang der Ernst-Haller-Straße in Richtung Trossingen. Dabei war er mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs, so dass die Polizisten die Verfolgung des Zweirads abbrachen. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen konnten sowohl der 17-Jährige als auch sein Zweirad schließlich an der Wohnanschrift angetroffen werden. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz und eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell