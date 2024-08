Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Raithaslach, Lkr. Konstanz) Versuchter Wohnungseinbruch - Polizei bittet um Hinweise (27.08.2024)

Stockach, Raithaslach (ots)

In der Nacht auf Dienstag hat ein Unbekannter versucht in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Am Haselstrauch" einzubrechen. Gegen kurz nach 1 Uhr gelangte der unbekannte Täter über eine außen gelegene Alutreppe an die Wohnungstür. Dort versuchte er die Tür gewaltsam zu öffnen, was jedoch misslang, da die Bewohner das Betreten der Treppe hörten und das Licht einschalteten. Daraufhin flüchtete der Einbrecher in unbekannte Richtung.

Das Polizeirevier Stockach bittet Zeugen, die in der Nacht Verdächtiges in der Straße "Am Haselstrauch" beobachtet haben, sich unter der Tel. 07771 9391-0, zu melden.

