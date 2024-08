Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rielasingen-Worblingen, K6158, Lkr. Konstanz) Unbekannter schlägt Autoscheiben ein (27.08.2024)

Rielasingen-Worblingen, K6158 (ots)

Am Dienstagnachmittag, im Zeitraum zwischen 16 Uhr und 17 Uhr, hat ein Unbekannter die Scheiben eines auf einem Waldweg an der Kreisstraße 6158 zwischen Rielasingen-Worblingen und Überlingen am Ried abgestellten Autos mit einem Ziegelstein eingeschlagen. In dem Wagen befanden sich keine Wertgegenstände.

Die Höhe des verursachten Schadens ist noch nicht bekannt.

Sachdienliche Hinweise auf den unbekannten Täter nimmt das Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0, entgegen.

