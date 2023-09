Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbruch, Diebstähle, Verkehrsunfälle, Körperverletzungssdelikte

Reutlingen (ots)

Flüchtender Ladendieb gestürzt

Am Samstagmittag hat ein 44-jähriger Mann in der oberen Wilhelmstraße für Aufregung gesorgt, nachdem er in einem Geschäft Alkohol entwendet hatte und zu Fuß geflüchtet ist. Gegen 14.40 Uhr verfolgte ein Zeuge den Dieb fußläufig, wobei ein Passant auf die Situation aufmerksam wurde und ebenfalls hinterherrannte. Nach einer kurzen Strecke geriet der Ladendieb ins Stolpern und konnte letztendlich gestellt werden. Eine medizinische Behandlung seiner leichten Verletzungen war nicht erforderlich. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Reutlingen (RT): Diebstahl aus unverschlossenem Pkw

Eine auf dem Beifahrersitz abgelegte Handtasche hat die Aufmerksamkeit eines bislang unbekannten Diebes am Samstagmittag auf sich gezogen. Gegen 15.10 Uhr entwendete er aus dem in der Lindachstraße abgestellten und kurzzeitig unverschlossenen Pkw zwei Geldbeutel und ging mit einem Fahrrad in Richtung Georgenstraße flüchtig. In den Geldbeuteln waren neben persönlichen Dokumenten Bankkarten sowie Bargeld in noch unbekannter Höhe enthalten.

Sonnenbühl (RT): Verkehrsunfall (Zeugenaufruf)

Nicht angepasste Geschwindigkeit ist möglicherweise die Ursache für einen Verkehrsunfall am Samstagabend, gegen 22.15 Uhr. Ein Zeuge meldete einen verunfallten BMW oberhalb der Stuhlsteige im Bereich der Einmündung in die Landesstraße 230. Beim Eintreffen der Polizei konnte festgestellt werden, dass der Pkw von der Fahrbahn abgekommen und gegen ein Verkehrszeichen gefahren ist. Die Insassen hatten sich von der Unfallstelle entfernt, ob der vor Ort angetroffene 22-Jährige der verantwortliche Fahrzeugführer war ist Gegenstand weiterführender Ermittlungen. Der Pkw, an welchem ein Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 15.000 Euro entstanden ist, wurde durch Beamte der Verkehrspolizei beschlagnahmt. Aufgrund von Zeugenaussagen wird geprüft, ob ein weiterer Pkw an dem Unfall beteiligt ist. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Pfullingen, Tel. 07121/9918-0 erbeten.

Zwiefalten (RT): Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Am Samstagmittag ist um 13.10 Uhr ein Motorradfahrer, der die L 245 von Zwiefalten kommend in Richtung Hayingen befuhr, alleinbeteiligt in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Während der Unfallaufnahme klagte der 69-jährige BMW-Fahrer über Schmerzen. Eine spätere Untersuchung im Krankenhaus ergab, dass er schwere Verletzungen erlitten hatte und stationär aufgenommen werden musste. Am Motorrad entstand ein Totalschaden von ca. 5.000 Euro. Das Fahrzeug musste durch einen Dienstleister abgeschleppt werden.

Erkenbrechtsweiler (ES): Klingelstreich

Am Sonntag ist der Polizei kurz nach Mitternacht eine Schlägerei mit mehreren beteiligten Personen in Erkenbrechtsweiler mitgeteilt worden. Bei der Abklärung vor Ort stellte sich heraus, dass mindestens fünf Jugendliche im Alter zwischen 14 und 16 Jahren an einem Klingelstreich an einer Asylunterkunft in der Unteren Straße beteiligt waren. Als das fortwährende Klingeln einem 33-jährigen Bewohner zu viel geworden war, rannte er der Jugendgruppe hinterher und ergriff einen 14-Jährigen. Anschließend soll er ihn geschlagen veranlasst haben, ihm in die Unterkunft zu folgen, um dort für sein Tun Rede und Antwort zu stehen. Bei Eintreffen der Polizei wurde der Jugendliche wieder freigelassen. Ermittlungen des Polizeireviers Nürtingen dauern an.

Esslingen (ES): Von Unbekanntem zu Boden gestoßen

Zum Glück nur leicht verletzt wurde eine 71-Jährige nach einer Auseinandersetzung am Samstagmittag am Bahnhofsvorplatz in Esslingen. Die Dame erkundigte sich gegen 13.10 Uhr nach dem Wohlbefinden eines ihr nicht bekannten jungen Mannes, weil dieser in zusammengesunkener Haltung auf einer Sitzbank verweilte. Der Unbekannte griff sie daraufhin an und stieß sie zu Boden. Zwei hinzukommende Zeugen vom kommunalen Ordnungsdienst verfolgten den nach dem Angriff flüchtigen Unbekannten ein Stück weit durch die Innenstadt und verloren ihn dann in der Berliner Straße aus den Augen. Zeugenaussagen zufolge soll der Täter ca. 20 Jahre alt, ca. 175-180 Zentimeter groß und mit einem Kapuzenpulli bekleidet gewesen sein. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Filderstadt (ES): Verkehrsunfall mit Linienbus

Am Samstag, gegen 06.10 Uhr, ist es in Bernhausen in der Martinstraße zu einem Verkehrsunfall mit einem Linienbus gekommen. Ein 59-jähriger Busfahrer befuhr mit seinem Kraftomnibus MAN, vom Busbahnhof kommend, die Filderbahnstraße und bog an der Einmündung Martinstraße in diese ab. Beim Abbiegevorgang erkannte er einen Fußgänger, welcher die Martinstraße an der außer Betrieb befindlichen Fußgängerfurt querte. Um den Vorrang des Fußgängers zu ermöglichen wollte er sein Fahrzeug abbremsen, kam aber nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte am rechten Fahrbahnrand einen Lichtmast, den Ampelmast und eine Standuhr. Der Bus wurde im Frontbereich erheblich beschädigt. Zur Unfallzeit befanden sich keine Fahrgäste im Bus. Der entstandene Sachschaden beträgt 12.000 Euro. Die Verkehrspolizei Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen, der Bus wurde sichergestellt.

Haigerloch (ZAK): Verkehrsunfallflucht mit alkoholisiertem Fahrzeugführer

Am Sonntagmorgen hat sich auf der K7121, Ortseingang Gruol, von Binsdorf kommend, ein Verkehrsunfall ereignet, bei welchem der Unfallverursacher von der Unfallstelle geflüchtet ist. Ein Zeuge beobachtete gegen 1.20 Uhr, wie ein 37-jähriger Fahrer eines BMW die Binsdorfer Straße ortseinwärts mit mutmaßlich überhöhter Geschwindigkeit fuhr. Bei der dortigen Verkehrsinsel verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit zwei Leitpfosten und einem Verkehrsschild. Anschließend setzte er seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der aufmerksame Zeuge fand an der Unfallstelle nicht nur mehrere Fahrzeugteile, sondern auch noch ein Kennzeichen des verunfallten BMW auf. Bei der anschließenden Überprüfung der Halteranschrift durch die Polizei Hechingen, konnte der 37-jährige Fahrzeugführer angetroffen und kontrolliert werden. Hierbei stellen die Beamten deutliche alkoholische Beeinflussung fest, weshalb eine Blutprobe angeordnet und durchgeführt wurde. Der Führerschein wurde einbehalten. Es entstand ein Gesamtschaden von 5.000 Euro.

Hechingen (ZAK): In Einfamilienhaus eingedrungen (Zeugenaufruf)

In der Nacht von Freitag auf Samstag ist ein bislang unbekannter Täter in ein Einfamilienhaus in der Uhlandstraße in Hechingen eingebrochen. Der Täter verschaffte sich über die unverschlossene Kellertür Zutritt zum Gebäude und durchsuchte im Anschluss die Räumlichkeiten, sowie den in der Garage stehenden Pkw nach Wertgegenständen. Durch die geöffnete Terrassentür ergriff der unbekannte Täter anschließend die Flucht. Die Höhe des Diebesguts lässt sich aktuell nicht beziffern. Experten der Kriminalpolizei waren zur Spurensicherung vor Ort. Das Polizeirevier Hechingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die am Abend oder in der Nacht Auffälligkeiten wahrgenommen haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Hechingen, Telefon 07471/9880-0, zu melden.

