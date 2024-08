Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg, L419

Lkr. Rottweil) Motorradfahrer überholt Traktor während Abbiegevorgang - 2.000 Euro Schaden (26.08.2024)

Schramberg - L419 (ots)

Ein 65-jähriger Motorradfahrer hat sich bei einem Unfall, der sich am Montagnachmittag auf der Landesstraße 419 zwischen Heiligenbronn und Waldmössingen ereignet hat, leichte Verletzungen zugezogen. Ein 60-jähriger Landwirt fuhr gegen 16 Uhr mit einem Traktor in Richtung Heiligenbronn und wollte nach links in einen Feldweg abbiegen. Zeitgleich überholte der hinter ihm fahrende Motorradfahrer den Traktor. Es kam zu einem Zusammenstoß und einem Gesamtschaden in Höhe von 2.000 Euro. Den Verletzten lieferten die eintreffenden Rettungskräfte in eine Klinik ein.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell