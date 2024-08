Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Exhibitionist in der Jacob-Burckhardt-Straße - Polizei bittet um Hinweise (26.08.2024)

Konstanz (ots)

Die Polizei bittet um Hinweise zu einem unbekannten Mann, der am Montagabend mit exhibitionistischen Handlungen in der Jacob-Burckhardt-Straße aufgefallen ist. Gegen 22.20 Uhr fuhr eine 18-Jährige mit einem E-Scooter an der Treppe auf Höhe der Hausnummer 56 vorbei. Dabei nahm sie an der Treppe einen unbekannten, schlanken, komplett nackten Mann mit einer schwarzen Maske wahr, der an seinem Glied manipulierte.

Trotz einer sofortigen Fahndung konnte der Unbekannte nicht mehr festgestellt werden.

Personen, denen der Mann ebenfalls aufgefallen ist oder die Hinweise auf seine Identität geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07531 995-2222 beim Polizeirevier Konstanz zu melden.

