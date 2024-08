POL-KN: (Tuttlingen) Berauscht und ohne Führerschein unterwegs (27.08.2024)

Tengen (ots) - Unbekannte Täter sind im Zeitraum zwischen Montagabend, 19.08.2024, und Samstagvormittag, 24.08.2024, in das Vereinsheim der Stadtkapelle in der Marktstraße eingebrochen. Die Täter verschafften sich über ein Fenster auf der Rückseite des Gebäudes Zutritt zu den Räumlichkeiten, in denen sie anschließend mehrere Schränke und Schubladen öffneten ...

