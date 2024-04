POL-GM: Münzautomaten geknackt

Waldbröl (ots) - Zwischen 18.30 Uhr am Donnerstag (25. April) und 03.45 Uhr am Freitag sind Unbekannte in eine Bäckerei in der Hauptstraße in Waldbröl-Hermesdorf eingebrochen. Die Einbrecher hebelten gewaltsam eine Tür sowie ein Fenster auf und gelangten so in die Räumlichkeiten. Mit Bargeld als Diebesgut entkamen sie unerkannt. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Rufnummer 02261 81990. ...

mehr