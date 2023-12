Polizei Essen

POL-E: Essen: Porsche aus Einfahrt entwendet - Zeugen gesucht

Essen (ots)

45219 E.-Kettwig:

Am Freitagabend (15. Dezember) gegen 21 Uhr parkte ein 59-jähriger Porschefahrer seinen PKW in der Einfahrt neben seinem Haus. Als er am nächsten Tag gegen 4:30 Uhr zur Einfahrt ging, stellte er fest, dass der Porsche entwendet wurde.

Es handelt sich um einen schwarzen Porsche Targa 4 GTS. Er hat schwarze Felgen, Spiegel aus Carbon und Alcantara-Sitze mit roten Nähten.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Verbleib des PKW machen können. Wenn Sie Verdächtiges im Bereich der Icketener Straße / Karl-Juch-Straße / Im Winkel bemerkt haben, melden Sie sich bitte bei der Polizei Essen unter 0201/829-0./SoKo

