Polizei Bonn

POL-BN: Fahndungsrücknahme: Polizei suchte mutmaßlichen Ladendieb - Tatverdächtiger identifiziert

Bonn (ots)

Am Donnerstag (22.08.2024) haben wir in unserer Pressemitteilung von 11:01 Uhr (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/5848597) auf richterlichen Beschluss mit Fotos nach einem unbekannten Mann gesucht.

Dieser soll am 13.05.2024 Bekleidungsartikel im Wert von rund 500,- Euro aus einem Geschäft an der Poststraße in der Bonner Innenstadt gestohlen haben. Zur Tatzeit gegen 12:25 Uhr war er dabei von der Videoüberwachung des Geschäftes aufgezeichnet worden.

Der Tatverdächtige wurde zwischenzeitlich identifiziert. Es handelt sich um einen 33-jährigen Mann aus dem Rhein-Sieg-Kreis. Die Ermittlungen gegen ihn dauern derzeit an. Die weitere Veröffentlichung der Fotos des Mannes in den Medien ist damit hinfällig geworden.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell