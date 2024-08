POL-BN: Foto-Fahndung: Polizei sucht mutmaßlichen Ladendieb - Wer kennt diesen Mann?

Bonn (ots) - Am Dienstagnachmittag (20.08.2024) wurde einer 50-jährigen Autofahrerin in Pützchen die Handtasche aus ihrem Pkw gestohlen. Ein Unbekannter hatte die Frau zuvor abgelenkt. Zur Tatzeit gegen 16:30 Uhr war die Geschädigte auf der Pützchens Chaussee in Höhe Am Herz-Jesu-Kloster unterwegs, als sie ein Klatschen am Fahrzeug sowie seitlich hinter ihr einen ...

mehr