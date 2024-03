Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Sachbeschädigung an PKW

Zeugen gesucht

Schleiz (ots)

Im Zeitraum vom 20.03.2024 bis 21.03.2024 wurden in Schleiz in dem Wohngebiet Am Oelschweg zwei Fahrzeuge beschädigt. An einem grauen VW und einem grauen Mercedes wurde jeweils die gesamte linke Fahrzeugseite mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt, sodass an beiden Fahrzeugen erheblicher Sachschaden entstand. Zeugen, welche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Angabe der Vorgangsnummer 0075523 bei der Polizei in Schleiz Tel.: 03663 4310 zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell