Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Schockanruf

Föritztal (ots)

Am gestrigen Tag, gegen 11.15 Uhr, wurde in Föritztal ein 77-jähriger Mann von einer unbekannten Person angerufen. Der Anrufer stellte sich als Polizist vom Amtsgericht Coburg vor und erklärte, dass die Enkeltochter jemanden bei einem Verkehrsunfall getötet hätte und der Mann sie gegen Zahlung einer Kaution von 95.000,-Euro vor der Haft bewahren kann. Im Hintergrund war eine weinende junge Frau zu hören. Der bereits vorerkrankte 77-Jährige erlitt durch diesen Anruf einen Schwächeanfall und musste behandelt werden. Zu einer Übergabe des Geldes kam es in diesem Fall aber nicht. Die Polizei rät hiermit nochmals allen Bürgern bei solchen Anrufen oder WhatsApp Nachrichten folgendes:

Beenden Sie sofort das Telefonat und rufen Ihre Angehörigen unter den Ihnen bekannten Telefonnummern an. Lassen Sie sich nicht in ein weiteres Gespräch verwickeln. Sprechen Sie am Telefon niemals über Ihre persönlichen oder finanziellen Verhältnisse. Übergeben Sie niemals Geld oder andere Wertsachen an Ihnen unbekannte Personen oder lassen diese in Ihre Wohnung. Rufen Sie im Zweifelsfall bei Ihrer zuständigen Polizeidienstelle oder der 110 an. Weder die Polizei, die Staatsanwaltschaft oder ein Gericht würden telefonisch Geld von Ihnen fordern. Die Freilassung gegen eine Kaution gibt es in diesem Sinne in Deutschland nicht. Gleiches gilt auch für andere Behörden oder Krankenhäuser. Seien Sie lieber einmal mehr skeptisch, denn auch wenn sich die Betrugsmaschen häufig ändern, wollen die Betrüger nur eines von Ihnen: Ihr Geld.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell