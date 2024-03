LPI-SLF: Diebstahl einer Rüttelplatte

Saalfeld (ots) - Am gestrigen Tag, gegen 12.35 Uhr, befuhr der 34-jährige Fahrer eines Rennrades in Saalfeld die Kulmstraße. Am geschlossenen Bahnübergang musste er anhalten, schaffte es aber nicht rechtzeitig mit den Schuhen aus den Pedalen auszuklicken und kam zu Fall. Er zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Saalfeld Pressestelle Telefon: 03671 56 ...

