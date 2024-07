Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Junggesellenabschied endet mit Strafverfahren

Greiz (ots)

Zeulenroda. Am Abend des 27.07.2024 feierten mehrere männliche Personen einen Junggesellenabschied in einer Gaststätte in der Greizer Landstraße in Zeulenroda, als gegen 23:25 Uhr der männliche Beschuldigte unberechtigt die im Gebäude der Gaststätte befindliche Wohnung des Wirtes betrat. Der Beschuldigte wurde daraufhin durch den Wohnungsinhaber aus der Wohnung verwiesen und alle Anwesenden des Junggesellenabschieds mussten die Gaststätte verlassen. Ein Atemalkoholtest bei dem 39-jährigen Täter ergab einen Wert von 2,11 Promille. Die Polizeiinspektion Greiz leitete gegen den Beschuldigten ein Strafverfahren wegen Hausfriedensbruch ein. <PH

