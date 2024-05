Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Einbruch

Zwischen Dienstag, 28. Mai 2024, 19.10 Uhr und Mittwoch, 29. Mai 2024, 04.20 Uhr verschafften sich unbekannte Personen in der Christoph-Bernhard-Straße Zugang zu den Räumen eines dort ansässigen Backshops. Anschließend wurden die Räumlichkeiten durchsucht. Entwendet wurde ein Tresor samt Inhalt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (Tel.: 04442-80846-0) entgegen.

Lohne - Toast brennt an

Am Mittwoch, 29. Mai 2024, gegen 13.00 Uhr, wurde die Polizei zu einer Rauchentwicklung in der Schlesierstraße gerufen. Ein Rauchmelder löste aus, da ein Toastbrot auf einem dortigen Herd liegengelassen wurde. Hierdurch kam es zur Rauchentwicklung, auf die die Nachbarn aufmerksam geworden waren und den Notruf absetzten. Die Freiwillige Feuerwehr Lohne war vor Ort. Es gab keinen Personen- oder Gebäudeschaden.

Vechta - Betriebserlaubnis erloschen

Am Mittwoch, 29. Mai 2024, 04.10 Uhr befuhr ein 24-jähriger Mann aus Großenkneten (Landkreis Oldenburg) mit einem Pkw die Diepholzer Straße in Vechta und wurde von der Polizei kontrolliert. Am Fahrzeug waren gelbe Tieferlegungsfedern verbaut. Diese bauartliche Veränderung führte zum Erlöschen der Betriebserlaubnis.

Holdorf - Fahren unter Einfluss von Alkohol

Am 29. Mai 2024, 23:30 Uhr, fuhr ein 28-jähriger Pkw-Fahrer aus Lahr in der Straße Am Voßberg und wurde von der Polizei kontrolliert. Hier hatten sie den Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Alkohol stehen könnte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,62 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Lohne - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Mittwoch, 29. Mai 2024, gegen 8.30 Uhr, kam ein 74-jähriger Autofahrer aus Lohne mutmaßlich aufgrund eines medizinischen Notfalls auf dem Bergweg nach links von der Fahrbahn ab und stieß hier gegen zwei Gartenzäune. Der Mann wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Holdorf - Verkehrsunfallflucht

Am 29. Mai 2024, zwischen 09:55 Uhr und 12:33 Uhr, fuhr ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer auf der Gartenstraße gegen einen ordnungsgemäß auf dem Parkplatz abgestellten Pkw VW Touran. Hierbei wurde der Pkw nach vorne gegen eine Laterne geschoben. Es entstand Sachschaden. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Holdorf unter 05494 914200 entgegen.

