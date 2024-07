Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Greiz (ots)

Hohenölsen. Am Freitagnachmittag gegen 13.40 Uhr ereignete sich auf der B92 zwischen Weida und Greiz ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Beteiligt waren zwei Pkw. Ein 47-jähriger Fahrzeugführer befuhr mit einem grauen Mercedes die L1083 aus Richtung Hohenleuben kommend in Richtung Zickra und fuhr anschließend auf die B92 in Richtung Weida auf. Hierbei übersah der Fahrzeugführer einen Dacia Dokker und es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Die 53-jährige Fahrzeugführerin des Dacia Dokker erlitt durch den Unfall Schmerzen im Brust- und Nackenbereich und wurde zur weiteren Behandlung in das Krankenhaus nach Greiz verbracht. Der 47-jährige Fahrzeugführer muss sich nun in einem Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten. <PH>

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell