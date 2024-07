Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unbekannte Personen entwenden Werkzeug in Greiz

Greiz (ots)

Greiz. Im Tatzeitraum vom 13.07.2024 bis zum 14.07.2024 drangen unbekannte Täter auf das Grundstück des Geschädigten in der Straße Teichplatz in Greiz ein, indem sie einen Holzzaun beschädigten. Auf dem Grundstück befanden sich ein leerstehendes Wohngebäude und eine Stallung. Aus diesen Gebäuden entwendeten die Täter zwei Sägen, zwei Werkzeugkoffer und weiteres diverses Werkzeug im Gesamtwert von 1500 Euro. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde nur ein Anwesen in der Straße am Teichplatz von den Tätern angegangen. Die Polizeiinspektion Greiz hat die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen und bittet in diesem Fall um sachdienliche Zeugenhinweise unter der Telefonnummer: 03661 6210. Bezugsnummer: 0191894/2024. <PH>

