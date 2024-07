Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unbekannte werfen Eisblock aus dem Fenster

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes. Unbekannte Täter warfen am 27.07.2024 gegen 15:25 Uhr einen Eisblock aus einem Fenster in der Pausaer Straße in Zeulenroda. Der ca. 20 x 20 cm große Eisblock landete auf dem Gehweg und verfehlte eine vierköpfige Familie nur knapp. Die Polizeiinspektion Greiz hat die Ermittlungen wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung gegen Unbekannt aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter Tel.: 03661/6210 Bezugsnummer: 0193070/2024. <PH>

