Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Flaschenwurf in Greiz

Greiz (ots)

Greiz. Am 26.07.2024 kam es in den späten Abendstunden zwischen 22:00 Uhr und 22:10 Uhr auf dem Puschkinplatz in Greiz zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren männlichen Personen. Im Verlauf der Auseinandersetzung schlugen ein 45-jähriger und ein 35-jähriger Ukrainer auf einen 17-jährigen Syrer ein. Als sich die beiden Täter vom Puschkinplatz entfernen wollten, warf der 45-jährige Ukrainer eine Bierflasche nach dem jungen Syrer, welcher anschließend die Bierflasche zurückwarf. Durch die geworfene Bierflasche wurde niemand getroffen. Bei der Rangelei kam es lediglich zu kleineren Verletzungen. Bei den beiden ukrainischen Personen wurden freiwillige Atemalkoholtests durchgeführt, welche Werte von 1,54 Promille und 2,27 Promille ergaben. Allen Beteiligten wurde ein Platzverweis erteilt. Gegen die drei männlichen Personen werden nun Ermittlungsverfahren wegen mehrerer Delikte eingeleitet. <PH>

